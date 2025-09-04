Минтранс разъяснил изменения в порядке автострахования для въезда в Азербайджан

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс информирует международных автомобильных перевозчиков об изменении порядка автострахования для въезда на территорию Азербайджана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
«Согласно информации посольства Азербайджанской Республики в Беларуси, для владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами Азербайджана и не имеющих международного сертификата автострахования “Зеленая карта”, с октября 2025 года будет приостановлена процедура оформления договоров страхования в пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики», — рассказали в Минтрансе.
Оформить международный сертификат автострахования с октября будет возможно по предварительно заключенному договору со страховыми компаниями на территории Азербайджана, используя официальную онлайн-платформу www.tpl.az.-0-