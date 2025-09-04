В поселке Саракташ в Оренбуржье прошел фестиваль «Самовар дружбы»

Первый фестиваль семейных традиций «Самовар дружбы» состоялся 16 августа в поселке городского типа Саракташ в Оренбургской области. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Саракташского района.
Этот многонациональный праздник объединил мордву, русских, татар, башкир, казахов, белорусов и оренбургских казаков. Событие собрало гостей со всего Оренбуржья и соседней Башкирии. На празднике можно было попробовать блюда разных народов, русские блины, татарские пироги и белорусские драники, башкирские баурсаки и казахские казы. Также можно было попробовать несколько сортов чая и узнать рецепты его приготовления. Каждое подворье рассказывало о своих чайных традициях. Мастера народного творчества продемонстрировали свои навыки на мастер-классах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.