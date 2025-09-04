В поселке Саракташ в Оренбуржье прошел фестиваль «Самовар дружбы»

Этот многонациональный праздник объединил мордву, русских, татар, башкир, казахов, белорусов и оренбургских казаков. Событие собрало гостей со всего Оренбуржья и соседней Башкирии. На празднике можно было попробовать блюда разных народов, русские блины, татарские пироги и белорусские драники, башкирские баурсаки и казахские казы. Также можно было попробовать несколько сортов чая и узнать рецепты его приготовления. Каждое подворье рассказывало о своих чайных традициях. Мастера народного творчества продемонстрировали свои навыки на мастер-классах.