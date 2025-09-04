Ричмонд
Дуров вступил в дискуссию с Маском о слове «раб» и славянах

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал западноевропейские страны, обвинив их в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Об этом он заявил в рамках дискуссии, которую начал американский предприниматель Илон Маск с поста в соцсети Х о происхождении слова «раб».

— Слово «раб» происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»), — пояснил Дуров.

Он добавил, что в мировой истории не было случаев, когда славянские страны без провокации вторгались бы в Западную Европу, в отличие от многочисленных обратных ситуаций, об этом Дуров написал в соцсети X.

4 сентября представители Службы внешней разведки России заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году. По данным силовиков, в детстве у будущего лидера страны сформировалось чувство мести, которое после начала политической карьеры превратилось во всепоглощающую страсть.

3 сентября бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал заявления текущего лидера страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. Он назвал слова политика исторической ошибкой и подчеркнул, что сейчас европейские страны изолированы больше, чем Россия.

