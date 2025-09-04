Народная артистка СССР Лидия Пирогова умерла в возрасте 85 лет

Народная артистка СССР и Украины Лидия Пирогова умерла в возрасте 85 лет. О ее смерти сообщили местные СМИ.
Лидия Владимировна Пирогова родилась 2 апреля 1940 года. В 1965 году окончила Харьковский театральный институт и сразу же пошла работать актрисой Закарпатского русского драматического театра.
Звание заслуженной артистки Украинской ССР получила в 1974 году, а народной артисткой Украины стала в 1997 году.
В театре она исполнила более ста ролей, включая «Ревизор», «Вишневый сад», «Деревья умирают стоя», «Васса Железнова» (в главной роли) и множество других спектаклей русской, советской и зарубежной классики.
В киноиндустрии Лидия Пирогова стала известна благодаря роли в военной драме «Сошедшие с небес» (1986), где она сыграла вместе с Верой Глаголевой и Александром Абдуловым. Фильм привлек 6,3 миллиона зрителей, передает RG.ru.