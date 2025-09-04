В Уфе могут продлить маршрут автобуса № 14

В Уфе прорабатывают возможность продления одного из городских автобусных маршрутов. Как сообщили в «Башавтотрансе», поступило предложение удлинить путь следования автобуса № 14, который сейчас курсирует между остановками «Серебряный ручей» и ТСК «Пушкинский», до здания железнодорожного вокзала.
В официальном аккаунте перевозчика в социальных сетях подтвердили, что это предложение находится на рассмотрении. При этом конкретные сроки принятия решения и возможной реализации проекта пока не называются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.