В Уфе могут продлить маршрут автобуса № 14

Автобусный путь предложили удлинить до ж/д вокзала.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прорабатывают возможность продления одного из городских автобусных маршрутов. Как сообщили в «Башавтотрансе», поступило предложение удлинить путь следования автобуса № 14, который сейчас курсирует между остановками «Серебряный ручей» и ТСК «Пушкинский», до здания железнодорожного вокзала.

В официальном аккаунте перевозчика в социальных сетях подтвердили, что это предложение находится на рассмотрении. При этом конкретные сроки принятия решения и возможной реализации проекта пока не называются.

