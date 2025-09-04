В Марий Эл в поселке Морки модернизировали парк Победы

Специалисты сделали тротуарные дорожки из брусчатки, что обеспечивает комфортное и безопасное перемещение посетителей по территории парка. Также они установили два пешеходных мостика, которые гармонично дополняют природный ландшафт. Для удобства и комфорта людей в парке разместили скамейки и урны. Помимо этого, на территории сделали освещение.