В Марий Эл в поселке Морки модернизировали парк Победы

Специалисты сделали тротуарные дорожки из брусчатки и установили два пешеходных мостика.

Парк Победы благоустроили в поселке городского типа Морки Республики Марий Эл. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Моркинского муниципального района.

Специалисты сделали тротуарные дорожки из брусчатки, что обеспечивает комфортное и безопасное перемещение посетителей по территории парка. Также они установили два пешеходных мостика, которые гармонично дополняют природный ландшафт. Для удобства и комфорта людей в парке разместили скамейки и урны. Помимо этого, на территории сделали освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.