В Сысертском округе Свердловской области прошел «Форум садоводов»

Ежегодный «Форум садоводов» состоялся 29 августа в загородном клубе «Белая лошадь» Сысертского округа Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в местной администрации.
К мероприятию присоединились садоводы со всего округа, чтобы в режиме прямого диалога пообщаться с органами исполнительной власти и другими организациями. Среди них — «Россети Урал», «Спецавтобаза», Управление автомобильных дорог, Росреестр и другие.
В ходе форума председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала участникам о важных изменениях в законодательстве, которые касаются жизни садоводов. Напомнила, что с 1 марта 2025 года нельзя продать, подарить или обменять участок, если не проведено межевание. А с 1 сентября вступил запрет на ведение коммерческой деятельности на садоводческих участках.
Кроме того, спикеры форума рассказали о процессе согласования примыканий к садоводческим товариществам с региональной дороги, субсидиях, которые выделяет муниципалитет садоводам, и как их получить. Например, в этом году субсидию получили пять садовых некоммерческих товариществ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.