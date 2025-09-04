В Сысертском округе Свердловской области прошел «Форум садоводов»

В ходе форума председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала участникам о важных изменениях в законодательстве, которые касаются жизни садоводов. Напомнила, что с 1 марта 2025 года нельзя продать, подарить или обменять участок, если не проведено межевание. А с 1 сентября вступил запрет на ведение коммерческой деятельности на садоводческих участках.