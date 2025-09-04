Служба безопасности предотвратила включение звуков секса на выступлении Стармера

В британском парламенте произошла ироничная ситуация — службе безопасности удалось предотвратить звуки секса в помещении палаты общин. И тут можно было бы о многом подумать, но оказалось, что в зал проникли какие-то шутники и подложили под одну из скамей телефон, который должен был громко заиграть звуки из фильмов для взрослых в нужный момент.
«Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра», — говорится в публикации газеты Times.
Само собой, жертвой пранка должен был стать британский премьер Кир Стармер, однако шутка не удалась. Вернее, даже не состоялась. Но и отследить тех, кто это сделал, служба безопасности пока не смогла, так как зал был открыт для посетителей в среду утром, и людей в нем было предостаточно.
Ранее KP.RU сообщил, что с середины лета в Британии стали появляться заголовки о недовольстве Стармером в рядах его же Лейбористской партии.