В Пермском крае завершен капремонт поликлиники в Частинском округе

Во время рабочего выезда в Частинский округ 4 сентября губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал социальные объекты муниципалитета. В их числе — поликлиника ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ» после капитального ремонта, пришкольная территория Частинской средней общеобразовательной школы, благоустроенная по проекту «Комфортный край», отремонтированное здание Молодежного центра, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Глава Пермского края осмотрел отремонтированную Частинскую поликлинику. Работы проводились по краевой программе «Качественное здравоохранение». В поликлинике обновили фасад и внутренние помещения, полностью поменяли мебель.
Строители также заменили в больнице коммунальные сети и сантехнику, смонтировали пожарную сигнализацию, обновили благоустройство территории. В прошлом году больница получила по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» новый аппарат УЗИ.
Частинская поликлиника рассчитана на 299 посещений в смену. В этом году в ЦРБ приняты на работу терапевт, педиатр и оториноларинголог, в ближайшее время будут также трудоустроены фельдшер скорой медпомощи и фельдшер ФАП.
Дмитрий Махонин также посетил Частинскую школу. Здесь ранее был открыт центр образования «Точка роста», химико-биологическая, физическая и технологическая лаборатории которого активно используются на уроках и во внеурочное время. В прошлом году учебное заведение получило современное оборудование — два набора инженерных конструкторов Bigo.
В школе действует спортивный клуб «Русские богатыри». Созданы по инициативе школьников и работают театральное объединение «Миниатюра», отряд юных инспекторов движения «Частинский патруль», дружина юных пожарных «Частинский пожарный», четыре юнармейских отряда и волонтерский отряд. На базе школы действует первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», реализуется программа «Орлята России».
Школьный двор был обновлен в том числе благодаря проекту «Комфортный край». Появилось несколько функциональных зон: зона активного отдыха с современными спортивными объектами: рукоходом, шведской стенкой, скалодромом, лабиринтом и теннисным столом; центральная площадка для проведения линеек и прочих мероприятий; зона тихого отдыха с полем для игры в шахматы, сценой, лавочками и коворкингом.
Губернатор оценил и ремонт здания Молодежного центра. В 2026 году на базе центра будут работать многофункциональные пространства — здесь школьники смогут реализовывать свои инициативы, заниматься спортом, творчеством, общественной деятельностью. Центр станет также площадкой для работы детских и молодежных объединений, включая местное отделение Российского движения детей и молодежи Движение Первых.