В Пермском крае завершен капремонт поликлиники в Частинском округе

Частинская поликлиника рассчитана на 299 посещений в смену. В этом году в ЦРБ приняты на работу терапевт, педиатр и оториноларинголог, в ближайшее время будут также трудоустроены фельдшер скорой медпомощи и фельдшер ФАП.