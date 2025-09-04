Зеленский назвал появление европейских войск на Украине неизбежным

Появление армии европейских стран на Украине «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. Об этом в четверг, 4 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».
— Мы договорились, что Европа, безусловно, разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать, о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем, — передает слова Зеленского РИА Новости.
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины. Он также добавил, что коалиция не получила от президента США Дональда Трампа конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева. Французский лидер подчеркнул, что оформление поддержки со стороны Соединенных Штатов будет определено в скором времени.
В тот же день канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что страны — участницы «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Киеву дальнобойные ракеты. Целью такого решения британская администрация назвала «дальнейшее укрепление оснащения» Украины.