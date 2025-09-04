Зеленский назвал появление европейских войск на Украине неизбежным

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на территорию Украины. Он также добавил, что коалиция не получила от президента США Дональда Трампа конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева. Французский лидер подчеркнул, что оформление поддержки со стороны Соединенных Штатов будет определено в скором времени.