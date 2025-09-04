Ричмонд
Служба безопасности помешала включить звуки секса во время выступления Стармера

Служба безопасности британского парламента обнаружила в помещении палаты общин телефон, который был запрограммирован на проигрывание звуков секса во время выступления премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщила газета The Times.

— Управление парламента начало расследование после того, как в палате общин в качестве пранка был спрятан мобильный телефон, который должен был включить звуки секса во время выступления премьер-министра, — говорится в материале.

Инцидент произошел перед традиционным выступлением Стармера 3 сентября, во время которого он ответил на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить подложившего устройство через запись с камер видеонаблюдения.

По одной из версий, телефон могли подложить посторонние посетители, поскольку зал палаты общин часто открыт для публики, в частности, в него можно было зайти утром 3 сентября. По данным журналистов, в парламенте к случившемуся отнеслись серьезно, поскольку инцидент является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатку, передает газета.

30 июня сразу после начала выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен трибуна с микрофонами начала медленно подниматься. Политик попросила вновь опустить трибуну и «быть терпеливыми» с ней.

