Служба безопасности помешала включить звуки секса во время выступления Стармера

Инцидент произошел перед традиционным выступлением Стармера 3 сентября, во время которого он ответил на вопросы оппозиции. Телефон был спрятан рядом с передней скамьей, где сидят члены правительства. При этом службе безопасности не удалось обнаружить подложившего устройство через запись с камер видеонаблюдения.