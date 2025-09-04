В Вольске Саратовской области благоустроили общественную территорию и сквер

Благоустройство общественной территории и сквера завершили в Вольске Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Второй этап благоустройства провели в зоне отдыха имени Маршала Жукова Георгия Константиновича. Там сделали новые пешеходные дорожки и уложили резиновое покрытие под спортивную площадку. Также обновили сквер имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. Специалисты обустроили зону отдыха, установили детские и спортивные площадки. Всего в этом году в Вольском районе благоустраивают четыре общественные территории в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В рамках госпрограммы в Вольске продолжается благоустройство сквера Мира и Школьного сквера в микрорайоне Северном. На этих территориях вскоре также должны появиться современные и комфортные места для отдыха горожан всех возрастов. Напомню, в этом году в районах благоустраивают 108 общественных зон и 59 дворовых территорий, а за 6 лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.