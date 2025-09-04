В Вольске Саратовской области благоустроили общественную территорию и сквер

«В рамках госпрограммы в Вольске продолжается благоустройство сквера Мира и Школьного сквера в микрорайоне Северном. На этих территориях вскоре также должны появиться современные и комфортные места для отдыха горожан всех возрастов. Напомню, в этом году в районах благоустраивают 108 общественных зон и 59 дворовых территорий, а за 6 лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.