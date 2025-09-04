В Милане объявили траур в день похорон модельера Армани

В день похорон итальянского модельера Джорджо Армани в Милане будет объявлен траур. С соответствующим заявлением выступил мэр города Джузеппе Сала, передает местное агентство ANSA.
«Милан объявит траур в день похорон Армани, олицетворявшего итальянскую моду и наш город в мире», — заявил Джузеппе Сала.
Уточняется, что траур назначен на 8 сентября, когда пройдут закрытые похороны.
Напомним, Джорджо Армани, основатель всемирно известного модного бренда Giorgio Armani, скончался на 92-м году жизни. Церемония прощания с легендарным кутюрье состоится в Милане на территории выставочного центра модного дома Armani/Teatro.