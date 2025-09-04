«Через мои руки прошло 350 сортов». Белорус выращивает виноград, не уступающий по вкусу турецкому

О том, что в саду Николая Ярмолича в деревне Тычины под Солигорском зреют солнечные гроздья винограда, можно догадаться по возвышающейся над забором огромной теплице, в которой виднеются виноградные побеги, и по объявлению о продаже саженцев этой южной культуры. Но только ли южной? И легко ли приручить в нашей стране прихотливую лозу? За ответами мы отправились в гости к садоводу, который собрал на 15 сотках порядка 230 сортов этой «иностранки».
«Виноград сам убедил его выращивать».
Николай Николаевич признается, что точного учета количеству сортов не ведет — просто некогда. Южная ягода требует постоянного ухода. И не только она. Первое впечатление — каждый сантиметр участка тщательно ухожен, а безупречный газон даже напоминает поле для гольфа. Неподалеку от калитки радуют глаз кусты голубики и вечнозеленого бересклета.
— Голубику выращиваем только для себя, — поясняет супруга хозяина Светлана. — Мы ее тоже очень любим и детям замораживаем.
Интересуемся у хозяйки дома, как она относится к увлечению мужа.
— Все началось обыденно, — улыбается Светлана. — Он сразу купил семь кустов за большие деньги. Принес виноград в 50-литровых выварках. Думаю, захотел человек выращивать его — пусть занимается. На участке мы до этого, как все, высаживали зелень, капусту, почему бы не попробовать что-то новое? Но дальше — больше. Отвоевал у меня весь огород, остался лишь небольшой кусочек для молодой картошки. Все остальное на зиму покупаем.
Женщина признается, что постепенно втянулась в увлечение мужа, теперь оно у супругов общее.
— Лет двадцать назад у знакомого на участке увидел ряд из кустов столового винограда с созревшими гроздьями, — поясняет Николай Ярмолич. — Это был сильнейший позитивный шок. Сейчас часто вижу такую же реакцию у людей, которые впервые приходят на мой участок. Решил посадить культуру у себя. Купил первые кусты, и на следующий год мы получили очень хороший урожай, после этого меня уже было не остановить. Можно сказать, что виноград сам убедил его выращивать.
Интересуюсь, как супруги выбирали первые сорта.
— Раньше покупали те, что были в наличии: «Агат Донской», «Восторг», «Красотка», «Алешенькин», «Русский ранний», — перечисляет Николай Николаевич. — Проверяли, как они растут в наших условиях. А сегодня в Беларуси изобилие разновидностей. В первую очередь выбираем по внешнему виду и вкусовым качествам. Кроме того, очень актуален ранний срок созревания. Иначе вся работа может пойти впустую. Особенно если условия, как в этом сезоне. Раньше зимы с морозами не было, теперь уже и лета не стало.
«Через мои руки прошло 350 сортов».
Рядом с домом — впечатляющих размеров теплица из поликарбоната высотой в 4,2 м и площадью в две сотки. Собеседник утверждает: чем она выше, тем лучше предотвращает перепады температуры. В холодные периоды ее двери закрывают, хотя в этом случае больше подходит слово «ворота». Внутри — плоскости с десятками сортов винограда. Их стволы тянутся из отверстий в материале, покрывающем землю. Ткань, во-первых, не дает расти траве, во-вторых, вода из кранов для полива, попадая на такую поверхность, равномерно увлажняет почву. У Николая Николаевича все продумано до мелочей.
За теплицей — сад с настоящим лабиринтом из плоскостей, на которых уже под открытым небом тянутся к солнцу кусты столового и технического сортов винограда. О каждом хозяин может рассказывать долго и подробно.
— С тех пор как высадил первые семь кустов-трехлеток, через мои руки прошло порядка 350 сортов и гибридных форм, — рассказывает собеседник. — Точный учет не веду. Знаю, что многие гордятся количеством, но мне не до этого. Моя задача в другом — проверить, подходят ли они к условиям Беларуси. Если с ними что-то не так — плохо опыляются, растрескиваются, болеют или не успевают вызревать, — выкорчевываем и расстаемся. С другой стороны, показатели винограда зависят от почвы, освещенности, места, где он растет. Возможно, тот сорт, который я удалил, прекрасно покажет себя у соседа.
Неужели у нас в стране так много людей растят виноград?
— Я вас, возможно, удивлю, но в нашей стране огромное количество виноградарей: в Орше, Витебске, Полоцке и Новополоцке — а это наши северные регионы, где достаточно жесткие для солнцелюбивой культуры погодные условия. Тем не менее там люди ее выращивают не только в теплицах, но даже на улице. Если уж у нас под Солигорском случаются сильные весенние заморозки, то представьте, что происходит севернее. Про южные регионы я не говорю, у них гораздо комфортнее. Одно верно — от погодных условий мы зависим сильно.
Белоруска «Изабелла».
Николай Ярмолич утверждает, что 2025 год для виноградарей стал настоящим испытанием. Тепла почти не было. Обычно к концу августа урожай вызревает и его срезают, а тут он все еще старается доспеть.
— Смотрите, какая погода переменчивая: то холодно, то солнце выскакивает, то жара, — показывает он на хмурящееся небо.
Так, может быть, для наших широт нужны какие-то морозоустойчивые разновидности? Николай Ярмолич рассказывает, что раньше в Беларуси выращивали один сорт — «Изабелла». У него небольшие ягоды темно-синего цвета.
— На самом деле этот сорт называется «Альфа», — поясняет Николай Николаевич. — Он морозоустойчив, не болеет. Однако у него поздний срок созревания, да и вкусовые качества оставляют желать лучшего. Сегодня «Альфу» широко используют в селекции, чтобы передать столовым сортам устойчивость к морозу и болезням. Скрещивают методом переопыления, а это очень трудоемкий процесс. Из двухсот сеянцев получается несколько более-менее нормальных, остальное идет в утиль. Работа просто сумасшедшая и занимает не один год. Для селекции требуется множество сортов и большие площади, чтобы все их высаживать, проверять и отбраковывать. Однако и в этом случае шансы получить виноград с хорошими вкусовыми качествами не так уж велики.
При этом Николай Ярмолич подчеркивает, что существует множество гибридных форм, созданных не селекционерами, а обычными людьми:
— Если бы у меня получилось вывести достойный сорт, пустил бы его в народ. Но пока мне не о чем говорить. Люди посвящают этому всю жизнь. Гибридная форма создается немного быстрее, но в любом случае процесс очень долгий.
«Работаю здесь каждый день почти 20 лет».
Сложно представить, сколько внимания требуют сотни кустов, поэтому интересуемся: где Николай Николаевич берет время, чтобы за ними ухаживать?
— В винограднике провожу каждую свободную минуту ежедневно. Так порядка 20 лет, почти всю свою сознательную жизнь. Я водитель автобуса, Светлана работает на обогатительной фабрике «Беларуськалия». Обе профессии никак не связаны с нашим увлечением. Времени постоянно не хватает, но это растение все компенсирует с лихвой, — собеседник бережно берет в руку гроздь кишмиша «Хэллоуин». Набирающие силу под солнцем ягоды по форме напоминают уменьшенные копии острых перчиков. — Посмотрите, какая красота. В магазинах такое не продают.
Работы в винограднике стартуют в апреле, когда часто случаются обратные весенние заморозки. В это время начинается сокодвижение в растениях, оживают побеги — а ночью температура опускается до минус двух.
— Мы укрываем виноград на зиму, оставляем его таким и на весну. Там он и разгоняется, ему комфортнее, — поясняет Николай Ярмолич. — После раскрытия винограда побеги обычно приличной длины. Когда она превышает 20 см, осуществляем первую обработку. Самое важное — не пропустить ее. Весь период вегетации проводим пасынкование. Виноград — лиана, и, если не удалять пасынки, начнется загущение. Потом подвязываем каждую лозу. Раньше — веревочками, теперь появились подвязочники для растений, которые на порядок ускорили процессы, — Николай Николаевич показывает на три одинаковых инструмента, висящих в теплице.
После наступает очередь нормировки гроздей. Секрет в том, что виноград очень урожайная культура и может выбросить 3−4 кисти на побеге. В этом случае даже самый ранний сорт в наших условиях не успеет набрать силу и сладость.
— Иногда люди покупают саженцы столового винограда, а потом говорят, что он в Беларуси не вызревает. А почему? — щурится собеседник. — Потому что за культурой надо постоянно ухаживать. Но человек посадил кусты и забыл о них. Да потом еще раза три за сезон скосил их вместе с травой, из которой они тянутся…
По мере созревания грозди осветляют, обрывая листву вокруг, чтобы ягода проветривалась и доходила до кондиции. Но здесь опять же многое зависит от погоды. Если случаются резкие перепады температур, как в нынешнем году, ягоды начинают гореть. Кроме того, по словам Николая Ярмолича, буквально все живое в природе любит виноград. В том числе птицы, которые в этом сезоне не насытились за лето. Поэтому листву лучше подольше не удалять, чтобы урожай не замечали пернатые.
«Я делаю людей счастливее».
— Вырастили, съели, угостили родных и знакомых, часть реализовали на рынке, — рассказывает Николай Ярмолич. — Мы никогда не считаем, сколько у нас «центнеров с гектара». Светлану на рынке уже знают, идут к ней целенаправленно. Очереди выстраиваются.
Супруги признаются: начав заниматься виноградарством, часто сталкивались с неверием покупателей, что урожай белорусский. Но Солигорск — город небольшой, производителей южной ягоды быстро запомнили.
— Виноград человек покупает в первую очередь глазами, а потом, попробовав, ориентируется на вкус. Когда люди распробовали наш продукт, заработало сарафанное радио. Сейчас нас знают и покупают белорусские ягоды с большей охотой, чем привозные, — поясняет собеседник.
Конкурируют ли отечественные виноградари за покупателя?
— С нашими объемами речь о конкуренции не идет, — улыбается Николай Ярмолич. — Такие урожаи наш рынок проглатывает не замечая. С другими производителями мы прекрасно общаемся. Обсуждаем новые сорта, препараты для обработки, материалы для укрывания, способы подвязки.
Вино наш собеседник принципиально не изготавливает. Говорит, что это отдельная профессия, требующая полной самоотдачи, таланта и серьезных технологий. А есть ли какая-то особая философия у человека, который занимается виноградом?
— Я делаю людей счастливее, — признается виноградарь. — Дарю им красоту и вкус. Когда сам прихожу с работы, в винограднике становлюсь счастливее. За смену устаю, бывают стрессы, а здесь прошелся вдоль рядов — и успокоился. Если наступил срок созревания, пробую ягоды. Это релакс. Посмотрите, сколько сортов, и все они разные — по форме, цвету, размеру, вкусовой гамме. Мне не интересно засеять всю теплицу одним и тем же сортом, который даст побольше ягоды, а я ее продам и заработаю деньги. Мне важен внешний вид, нравится пробовать что-то новое.
— Виноград действительно энергетически окрашенная культура, — поясняет Светлана. — Можно выращивать помидоры и делать приблизительно те же движения в теплице, но энергетика все равно немножко другая. С томатами это просто работа, а здесь с тобой всегда вдохновение и творчество. Да и вкус помидоров и винограда не сравнить.
Какой виноград вкуснее: белорусский или южный?
— Вкуснее тот, который созрел, дошел до необходимой кондиции, — объясняет Николай Ярмолич. — Есть понятие «товарное созревание». Потому что грозди едут в магазины недозревшими, чтобы могли хорошо перенести транспортировку, полежать на прилавках.
Собеседник уверен: в Беларуси достаточно поставить маленькую теплицу, чтобы растить для себя вкуснейший виноград. Можно посадить ранний сорт, чтобы насладиться им в июле, а можно — поздний, чтобы ягода лежала до мая следующего года, ничем не обработанная. Например, сорт «Шарлотта Сидлис». Ее урожай лучше срезать попозже, а потом хранить в холодном месте: подвале, сарае, на неотапливаемой веранде.
— У меня в теплице порядка полусотни сортов. Обычному человеку этого не надо, достаточно посадить три-пять кустиков с разными сроками созревания. Для семьи — идеально, — рекомендует собеседник.
Есть ли в семье белорусских виноградарей разделение труда?
— Однозначно есть, — улыбается Светлана. — Николай занимается именно виноградником, а я на вспомогательных работах. Но канал YouTube на мне. Ролики снимать и монтировать училась сама с помощью интернета. Самый первый был посвящен посадке куста винограда. Почему-то многие были уверены, что это какой-то невероятно сложный процесс. Я тогда сняла вертикальное видео и выложила в YouTube — с этого все и завертелось. Когда мы начинали заниматься виноградом, интернет нам сильно помог. Изучали ролики других виноградарей, многое перенимали. Потом стали делиться своими навыками и знаниями. По Беларуси такой информации крайне мало, и со временем мы поняли, что фактически торим дорогу в этом направлении. Особенно что касается выращивания винограда в теплицах. Поэтому сегодня передаем свой опыт.
Супруги признаются: их главная задача — показать, что виноград в Беларуси выращивать можно и нужно.
