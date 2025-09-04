«Через мои руки прошло 350 сортов». Белорус выращивает виноград, не уступающий по вкусу турецкому

— Однозначно есть, — улыбается Светлана. — Николай занимается именно виноградником, а я на вспомогательных работах. Но канал YouTube на мне. Ролики снимать и монтировать училась сама с помощью интернета. Самый первый был посвящен посадке куста винограда. Почему-то многие были уверены, что это какой-то невероятно сложный процесс. Я тогда сняла вертикальное видео и выложила в YouTube — с этого все и завертелось. Когда мы начинали заниматься виноградом, интернет нам сильно помог. Изучали ролики других виноградарей, многое перенимали. Потом стали делиться своими навыками и знаниями. По Беларуси такой информации крайне мало, и со временем мы поняли, что фактически торим дорогу в этом направлении. Особенно что касается выращивания винограда в теплицах. Поэтому сегодня передаем свой опыт.