На центральных улицах Минска 6 и 7 сентября изменится организация дорожного движения

С 07.00 до 13.00 по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы, по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы, по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической, по улице Коммунистической от местного проезда проспекта Независимости до улицы Куйбышева, по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы, по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича, по улице Сторожовской, по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей, по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.