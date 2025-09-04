На центральных улицах Минска 6 и 7 сентября изменится организация дорожного движения

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с проведением массовых мероприятий 6 и 7 сентября изменится организация дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, 6 сентября с 16.00 до 7 сентября 00.00 вводится временный запрет на движение транспорта по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
7 сентября движение транспортных средств временно закроют на нескольких участках улично-дорожной сети города. С 00.00 до 17.00 по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
С 07.00 до 13.00 по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы, по улице Киселева от улицы Красной до площади Победы, по местному проезду проспекта Независимости от улицы Киселева до улицы Коммунистической, по улице Коммунистической от местного проезда проспекта Независимости до улицы Куйбышева, по улице Куйбышева от улицы Коммунистической до улицы Янки Купалы, по улице Янки Купалы от улицы Куйбышева до улицы Максима Богдановича, по улице Сторожовской, по проспекту Машерова от улицы Сторожовской до проспекта Победителей, по проспекту Победителей от улицы Орловской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.
С 07.00 до 14.00 по проспекту Независимости от улицы Свердлова до улицы Янки Купалы, по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Независимости.
С 07.00 до 15.00 по улице Свердлова от улицы Кирова до улицы проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Свердлова до временного кругового перекрестка в районе Белорусского государственного университета по проспекту Независимости, 4.
С 07.00 до 16.00 по улице Свердлова от улицы Кирова до улицы Ульяновской, по четной стороне улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Ленина.
С 07.00 до 17.00 по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Комсомольской.
С 12.00 до 14.00 по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до улицы Интернациональной, по улице Интернациональной от улицы Янки Купалы до улицы Ленина.
ГАИ просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям и заранее планировать время и маршруты движения с учетом этой информации. -0-