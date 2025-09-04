Ричмонд
Чекушов: Минпромторг ожидает принятие закона о 20% доле российских вин осенью

Норма о доле российских вин начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство промышленности и торговли РФ ожидает принятия законопроекта о 20% доле российских вин в магазинах и ресторанах в осеннюю сессию. Об этом заявил замглавы ведомства Роман Чекушов на полях ВЭФ-2025.

«Законопроект готов, он уже прошел все согласования и дорабатывается на площадке правительства», — сказал он.

Чекушов выразил надежду, что в осеннюю сессию данная инициатива будет принята. Как ожидается, новая норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Замминистра подчеркнул, что уже по итогам прошлого года доля вина российского производства в общем объеме продаж превышала 50%.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минпромторг сообщил, что закон о «российской полке», который обяжет устанавливать минимальную квоту на российские товары в магазинах торговых сетей, может вступить в силу с марта следующего года. Нововведение предполагает, что сетевые магазины, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение на полках минимальной доли непродовольственных национальных товаров.