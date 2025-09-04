Чекушов: Минпромторг ожидает принятие закона о 20% доле российских вин осенью

Как писал сайт KP.RU, ранее Минпромторг сообщил, что закон о «российской полке», который обяжет устанавливать минимальную квоту на российские товары в магазинах торговых сетей, может вступить в силу с марта следующего года. Нововведение предполагает, что сетевые магазины, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение на полках минимальной доли непродовольственных национальных товаров.