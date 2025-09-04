В Ярославле состоится фестиваль #МыВместе

Региональный фестиваль #МыВместе пройдет 13 сентября во Дворце молодежи Ярославля, сообщили в учреждении. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
«Это главное событие года для волонтеров, наставников, общественников и всех, кто вносит вклад в развитие добровольческого движения. Ждем около 500 участников со всего региона. Фестиваль #МыВместе — это не только обмен опытом и новые знания, но и полезные дела. На мастер-классах волонтеры смогут изготовить маскировочные сети и написать письма поддержки для участников СВО. Также вручим награды активным волонтерам и партнерам добровольческого движения», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В мероприятии примут участие добровольцы региона и все причастные к волонтерству в возрасте от 16 лет. По словам заместителя председателя правительства области Веры Даргель, фестиваль #МыВместе — важная площадка для развития добровольчества в регионе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.