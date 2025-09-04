В Ярославле состоится фестиваль #МыВместе

«Это главное событие года для волонтеров, наставников, общественников и всех, кто вносит вклад в развитие добровольческого движения. Ждем около 500 участников со всего региона. Фестиваль #МыВместе — это не только обмен опытом и новые знания, но и полезные дела. На мастер-классах волонтеры смогут изготовить маскировочные сети и написать письма поддержки для участников СВО. Также вручим награды активным волонтерам и партнерам добровольческого движения», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.