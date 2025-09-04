Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославле состоится фестиваль #МыВместе

Его участниками станут около 500 волонтеров, наставников, общественников и других жителей региона, которые вносят вклад в развитие добровольческого движения.

Источник: Национальные проекты России

Региональный фестиваль #МыВместе пройдет 13 сентября во Дворце молодежи Ярославля, сообщили в учреждении. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«Это главное событие года для волонтеров, наставников, общественников и всех, кто вносит вклад в развитие добровольческого движения. Ждем около 500 участников со всего региона. Фестиваль #МыВместе — это не только обмен опытом и новые знания, но и полезные дела. На мастер-классах волонтеры смогут изготовить маскировочные сети и написать письма поддержки для участников СВО. Также вручим награды активным волонтерам и партнерам добровольческого движения», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В мероприятии примут участие добровольцы региона и все причастные к волонтерству в возрасте от 16 лет. По словам заместителя председателя правительства области Веры Даргель, фестиваль #МыВместе — важная площадка для развития добровольчества в регионе.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.