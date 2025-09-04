МИД России опроверг сообщения о невыплатах страховки после крушения AZAL

Министерство иностранных дел России назвало ложной распространяемую в СМИ и блогосфере информацию о невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.