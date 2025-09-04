МИД России опроверг сообщения о невыплатах страховки после крушения AZAL

Министерство иностранных дел России назвало ложной распространяемую в СМИ и блогосфере информацию о невыплатах страховых средств в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МИД подчеркнули, что подобные публикации являются вбросом, рассчитанным на эмоциональную реакцию общества, и не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что работа по компенсациям пострадавшим и родственникам погибших продолжается.
По данным министерства, российская страховая компания «АльфаСтрахование» с февраля 2025 года производит выплаты в связи с катастрофой рейса Баку — Грозный.
Азербайджанской авиакомпании уже перечислено возмещение за воздушное судно в размере 1,003 миллиарда рублей. Также полностью урегулированы требования по 46 из 62 пассажиров, включая компенсации семьям семи граждан России, 35 граждан Азербайджана, 3 граждан Киргизии и 1 гражданина Казахстана. Общая сумма выплат пострадавшим и родственникам погибших достигла 358,4 миллиона рублей.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что распространение недостоверных данных по столь чувствительной теме свидетельствует о деструктивных намерениях их авторов. МИД призвал не поддаваться на подобные спекуляции, ориентироваться на официальные сообщения и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее Алиев заявил о подготовке исков против РФ по делу о крушении самолета AZAL.