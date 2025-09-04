Ричмонд
Онищенко: Власти Турции могут скрывать масштабы возможной вспышки холеры

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что клиники в Турции переполнены из-за заражения холерным вибрионом.

Источник: Комсомольская правда

Власти Турции могут скрывать масштабы возможной вспышки холеры в стране, где сейчас фиксируются случаи заболеваний среди населения. Об этом в беседе с Life.ru заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле», — отметил он.

По словам Онищенко, сейчас в Турции фиксируется статистика по заражению холерным вибрионом. Бактерии Vibrio, которые являются его классическим представителем, активизируются в воде при температуре около 13 градусов, через которую передается заболевание.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку по холере в России полностью контролируемой.