Онищенко: Власти Турции могут скрывать масштабы возможной вспышки холеры

Власти Турции могут скрывать масштабы возможной вспышки холеры в стране, где сейчас фиксируются случаи заболеваний среди населения. Об этом в беседе с Life.ru заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Клиники переполнены, жалобы на симптомы наблюдаются уже около недели, а первые сообщения о бактерии на пляжах появились еще в июле», — отметил он.
По словам Онищенко, сейчас в Турции фиксируется статистика по заражению холерным вибрионом. Бактерии Vibrio, которые являются его классическим представителем, активизируются в воде при температуре около 13 градусов, через которую передается заболевание.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку по холере в России полностью контролируемой.