В Пензе возобновляют цикл занятий «Нейрогимнастика — зарядка для мозга»

Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики возобновляет в сентябре проект «Нейрогимнастика — зарядка для мозга» для пожилых людей. Этот проект реализуется при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«С возрастом когнитивные функции, такие как память, внимание и скорость обработки информации, могут снижаться. Поэтому в рамках занятий мы проводим упражнения для развития мелкой и крупной моторики, направленные на улучшение внимания, памяти, мышления», — сказала врач по медицинской профилактике центра Анжела Каспарова.
Также участники будут выполнять задания на координацию и равновесие. Полученные навыки позволят им делать упражнения по окончании курса самостоятельно в домашних условиях.
Очередной очный цикл занятий проекта стартует в пятницу, 12 сентября, по адресу: Пенза, проспект Строителей, 2. Курс включает в себя девять бесплатных уроков, которые будут проходить каждую пятницу. Начало в 10:00. Записаться на мероприятия можно по телефону: 45−27−49. Количество мест ограничено.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.