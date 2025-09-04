Почти 30 школ планируют отремонтировать в Красноярском крае за два года

Ремонт 27 школ планируют провести в Красноярском крае в 2026—2027 годах при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Тему капитального ремонта школ губернатор региона Михаил Котюков обсудил на совещании с представителями министерств образования и строительства и ЖКХ края, а также регионального управления капитального строительства.
Образовательные учреждения обновят в Красноярске, Ачинске, Дивногорске, а также Шарыповском, Минусинском, Балахтинско-Новоселовском, Саянском и других муниципальных округах. В зданиях отремонтируют фасады, фундаменты, несущие конструкции и инженерные системы.
Михаил Котюков особо подчеркнул, что все работы, запланированные на 2026 год, нужно завершить до начала учебного года.
«Подрядчики должны уйти из школьных зданий не позднее 1 августа. Именно так необходимо заключать контракты, и нужно предусмотреть повышенные штрафы за просрочку. У учителей должна быть возможность заранее подготовить классы к началу учебного года», — отметил губернатор.
Напомним, 1 сентября 2025 года в регионе после капремонта открыли 23 школы. Всего с 2022 по 2027 год в крае будут обновлены 93 общеобразовательных учреждения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.