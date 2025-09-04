Мужчина в США похитил девочку и сбросил ее с моста в озеро

Уточняется, что за день до инцидента Джошуа Хуберт был на пикнике с семьей жертвы. Он посадил девочку в свою машину, в которой задушил ее, затем решил, что ребенок мертв, и бросил ее с моста в озеро Куинсигамонд. Она выжила и смогла добраться до берега, где обратилась за помощью.