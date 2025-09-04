Мужчина в США похитил девочку и сбросил ее с моста в озеро

В США почти 10 лет спустя начался судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в похищении, изнасиловании и сбросе ребенка с моста в 2017 году. Об этом сообщили на портале Patch.
Уточняется, что за день до инцидента Джошуа Хуберт был на пикнике с семьей жертвы. Он посадил девочку в свою машину, в которой задушил ее, затем решил, что ребенок мертв, и бросил ее с моста в озеро Куинсигамонд. Она выжила и смогла добраться до берега, где обратилась за помощью.
Ему предъявлены обвинения в насильственных действиях по отношению к ребенку, изнасиловании несовершеннолетнего, двух эпизодах покушения на убийство и по одному эпизоду похищения ребенка младше 16 лет.
— Хьюберт не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и в настоящее время находится под залогом после внесения залога в размере 50 000 долларов, установленного в 2018 году, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно об инциденте, произошедшем в подмосковном Лыткарине. Там трое местных жителей похитили 15-летнего подростка и заставили его заплатить за свободу. Потерпевший передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, а потом обратился в полицию.