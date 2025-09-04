Не разрушали — приумножали. Директор РНПЦ онкологии рассказал о наследии старшего поколения

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты со злокачественными опухолями во всех регионах Беларуси получают эффективную помощь, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук, профессор Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о причинах такой положительной ситуации, директор указал на преемственность. «Все, что было создано нашими учителями, не разрушилось, оно просто приумножалось, основываясь на тех принципах оказания помощи онкопациентам, которые существовали в Советском Союзе», — сказал Сергей Поляков.
Около 10 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ онкологии и медрадиологии.
Он пояснил, что имеет в виду формирование онкологических диспансеров, межрайонных онкологических диспансеров, благодаря чему пациенты находятся под контролем именно службы, а не разбросаны по всей сети здравоохранения. Такая система во многих странах была разрушена. В некоторых странах, в том числе в Беларуси, она сохранилась.
«Благодаря этому, я считаю, пациенты со злокачественными опухолями получают максимально эффективную помощь в любом регионе нашей страны. Конечно, при необходимости пациенты направляются к нам в центр, потому что здесь сосредоточены основные силы — научные и практические», — отметил Сергей Поляков.
Большая доля успеха онкологической службы зависит от врачей первичного звена, уверен директор центра. «Мы, онкологи, не занимаемся поиском онкопациентов, диагностикой. Это делает врач общей практики, участковый врач, узкий специалист, когда к нему попадает пациент с опухолью в каком-то органе. И потом уже пациенты направляются в онкослужбу для лечения и наблюдения. Онкологи очень благодарны за эту поддержку врачей общей практики и всех остальных работников системы здравоохранения, кто помогает нам в этой борьбе», — сказал директор центра.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова является правопреемником Белорусского научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии. Официальной датой основания последнего считается 3 сентября 1960 года. В этот день был подписан первый приказ по институту его первым директором Николаем Николаевичем Александровым. Имя этого выдающегося хирурга, ученого и организатора медицинской науки сегодня носит РНПЦ.
РНПЦ онкологии — мощный современный центр, в котором работают пять компьютерных томографов, три ПЭТ/КТ томографа, четыре магнитно-резонансных томографа, четыре линейных ускорителя, гамма-нож, аппараты для брахитерапии. Большинство операционных оснащено современной лапароскопической техникой. -0-
Фото Татьяны Матусевич.