Не разрушали — приумножали. Директор РНПЦ онкологии рассказал о наследии старшего поколения

Большая доля успеха онкологической службы зависит от врачей первичного звена, уверен директор центра. «Мы, онкологи, не занимаемся поиском онкопациентов, диагностикой. Это делает врач общей практики, участковый врач, узкий специалист, когда к нему попадает пациент с опухолью в каком-то органе. И потом уже пациенты направляются в онкослужбу для лечения и наблюдения. Онкологи очень благодарны за эту поддержку врачей общей практики и всех остальных работников системы здравоохранения, кто помогает нам в этой борьбе», — сказал директор центра.