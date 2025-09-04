В Сочи в поселке Лазаревское благоустроят территорию

На тeрритории установят современное детское игровое оборудование, отвечающее требованиям безопасности. Там появится спортивный комплекс для занятий гимнастикой, силовыми упражнениями и активных игр. Также специалисты уложат резиновое покрытие под игровыми и спортивными зонами — это повысит безопасность и снизит риск травм при падениях. Еще они сделают ограждение, которое поможет защитить игровые площадки от въезда транспорта и обозначить границы общественной территории. Все работы выполнят осенью.