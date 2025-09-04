В Сочи в поселке Лазаревское благоустроят территорию

Территорию на улице Аэродромной благоустроят в поселке Лазаревское в Сочи. Ее улучшат в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
На тeрритории установят современное детское игровое оборудование, отвечающее требованиям безопасности. Там появится спортивный комплекс для занятий гимнастикой, силовыми упражнениями и активных игр. Также специалисты уложат резиновое покрытие под игровыми и спортивными зонами — это повысит безопасность и снизит риск травм при падениях. Еще они сделают ограждение, которое поможет защитить игровые площадки от въезда транспорта и обозначить границы общественной территории. Все работы выполнят осенью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.