В Болгаре в Татарстане открыли обновленный кадровый центр

Теперь в учреждении есть светлые просторные помещения, которые оснащены современной мебелью и оборудованием. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для посетителей разного возраста. В центре появился уютный детский уголок, где малыши смогут поиграть во время визита родителей. Также посетители учреждения могут воспользоваться бесплатным доступом к компьютерам и интернету. Кроме того, у специалистов центра теперь есть отдельный кабинет для индивидуальных консультаций граждан и проведения деловых переговоров с представителями работодателей региона.