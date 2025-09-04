Ричмонд
В Болгаре в Татарстане открыли обновленный кадровый центр

Там появился уютный детский уголок и бесплатный доступ к компьютерам и интернету.

Источник: Национальные проекты России

После масштабной реконструкции в городе Болгар в Татарстане открыли кадровый центр. Его обновили в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в исполнительном комитете Спасского муниципального района.

Теперь в учреждении есть светлые просторные помещения, которые оснащены современной мебелью и оборудованием. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для посетителей разного возраста. В центре появился уютный детский уголок, где малыши смогут поиграть во время визита родителей. Также посетители учреждения могут воспользоваться бесплатным доступом к компьютерам и интернету. Кроме того, у специалистов центра теперь есть отдельный кабинет для индивидуальных консультаций граждан и проведения деловых переговоров с представителями работодателей региона.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.