В Волгоградской области открыли две новые школы

Две новые школы — № 121 Тракторозаводского района и № 9 Советского района — открылись 1 сентября в Волгограде. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки региона.
Благодаря строитeльству школ в области дополнительно создано более 2 тыс. мест. В учреждениях есть современные классы с лабораторными комнатами, комфортные пространства для внеурочной активности обучающихся. В школе Советского района, помимо спортзала, будет функционировать бассейн. Учреждения оснащены всем необходимым оборудованием. Новые здания соответствуют требованиям доступной среды для маломобильных граждан.
Также рабочие сделали пришкольные территории. Они смонтировали спортивные и игровые площадки, озеленили пространства.
Напомним, что за последние годы в Волгоградской области построили 13 современных высокооснащенных школ для более чем 11,2 тыс. учеников. В 2021—2025 годах отремонтировали 51 здание школ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.