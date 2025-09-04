Новое оборудование внедрили в работу хирурги онкоцентра Хабаровского края

Врачи клинического центра онкологии Хабаровского края внедрили в практику передовое оборудование — специальный портативный датчик. Это позволит сделать лечение более точным, а также расширит возможности онкологической помощи в регионе, что соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения края.
Благодаря прибору во время операции можно точно определить состояние лимфоузлов у пациенток с раком молочной железы. С помощью нового умного детектора врачи уже провели две успешные операции. Нововведение позволило уменьшить объем вмешательства и отказаться от полного удаления регионарных лимфоузлов. Это сократило риски возникновения послеоперационных осложнений в виде ограничения подвижности руки.
«В опухоль вводится контрастное вещество, и хирурги удаляют лимфатические узлы, в которых оно накопилось. Другие лимфатические узлы при операции не затрагиваются, поэтому у пациента после полноценно работает весь лимфоколлектор, и рука не отекает», — рассказали в краевом клиническом центре онкологии.
Подобные операции при раке молочной железы в краевом онкоцентре проводят уже более трех лет. Ежегодно врачи помогают более 200 женщинам. В дальнейшем планируется расширить применение нового оборудования. Благодаря нескольким датчикам одновременно можно будет проводить операции в разных операционных, лечить пациентов с другими видами рака, а также помогать больным с опухолями головы и шеи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.