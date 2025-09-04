Новое оборудование внедрили в работу хирурги онкоцентра Хабаровского края

Подобные операции при раке молочной железы в краевом онкоцентре проводят уже более трех лет. Ежегодно врачи помогают более 200 женщинам. В дальнейшем планируется расширить применение нового оборудования. Благодаря нескольким датчикам одновременно можно будет проводить операции в разных операционных, лечить пациентов с другими видами рака, а также помогать больным с опухолями головы и шеи.