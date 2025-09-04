Новый корпус школы № 149 в Красноярске принял более 1700 ребят

Второй корпус школы № 149, рассчитанный на 1100 мест, открылся в Красноярске и принял более 1700 детей. Его возвели в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
Он расположен в 7-м микрорайоне Аэропорт. В корпусе будут учиться ребята с 5 по 11 класс. В нем есть учебные кабинеты с новейшим оборудованием по физике, химии и биологии. На втором этаже расположен большой библиотечный центр с читальными залами, актовый зал, несколько спортивных помещений, тренажерный зал и по хореографии. Для мальчиков открылись современные столярные и слесарные мастерские, а для девочек швейные мастерские для занятий по трудам. На первом этаже есть просторная столовая с пищевым блоком, линией раздачи и обеденным залом.
На школьном дворе рабочие сделали большую физкультурно-спортивную зону с футбольным полем, хоккейной коробкой, беговыми дорожками, универсальной игровой площадкой и сектором для занятий легкой атлетикой и гимнастикой. По периметру школы установлено ограждение, внутри школы есть турникеты с пропускной системой и видеонаблюдение для безопасности ребят. Благодаря гибкому расписанию все школьники будут учиться в одну смену.
Напомним, что в крае в этом году построили новые корпуса для 149-й школы и 9-й гимназии в Красноярске. Еще две школы открылись в поселках Солонцы и Емельяново.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.