Новый корпус школы № 149 в Красноярске принял более 1700 ребят

Он расположен в 7-м микрорайоне Аэропорт. В корпусе будут учиться ребята с 5 по 11 класс. В нем есть учебные кабинеты с новейшим оборудованием по физике, химии и биологии. На втором этаже расположен большой библиотечный центр с читальными залами, актовый зал, несколько спортивных помещений, тренажерный зал и по хореографии. Для мальчиков открылись современные столярные и слесарные мастерские, а для девочек швейные мастерские для занятий по трудам. На первом этаже есть просторная столовая с пищевым блоком, линией раздачи и обеденным залом.