Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о своем намерении баллотироваться в президенты Ирландии в качестве независимого кандидата и записал видеообращение, в котором попросил граждан поддержать его.

— Граждане Ирландии, настало время реальных перемен! Как президент я не подпишу ни один закон, пока он не будет одобрен народом! — заявил спортсмен в личном блоге.

Он также раскритиковал нынешнее правительство страны, заявив, что оно лишило граждан «душевного спокойствия, безопасности и надежды на будущее». Он добавил, что их общее благополучие «резко снизилось».

О своем желании баллотироваться в президенты Ирландии Макгрегор сообщил еще 20 марта. Он заявил, что Ирландия должна полностью реализовать Миграционный пакт Евросоюза к 12 июня 2026 года. Этот закон заставит страны-участницы объединения более равномерно распределять расходы и усилия по приему мигрантов и реформировать процедуры предоставления убежища и пограничной безопасности ЕС.

14 июля 92-летний президент Камеруна Поль Бийя заявил, что он снова будет баллотироваться на пост главы государства. Всего Бийя становился президентом страны семь раз.

