Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии

О своем желании баллотироваться в президенты Ирландии Макгрегор сообщил еще 20 марта. Он заявил, что Ирландия должна полностью реализовать Миграционный пакт Евросоюза к 12 июня 2026 года. Этот закон заставит страны-участницы объединения более равномерно распределять расходы и усилия по приему мигрантов и реформировать процедуры предоставления убежища и пограничной безопасности ЕС.