В Ярославле откроется выставка «Спартак Глушков: город художника»

Выставка «Спартак Глушков: город художника» откроется в Музее истории города Ярославля имени В. Г. Извекова 12 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения ярославского художника, мастера гравюры Спартака Глушкова. Она продлится до 16 ноября.
«Представленные на выставке работы выполнены в разных стилях и жанрах. Особое внимание уделяется такой разновидности гравюры, как линогравюра, в которой автор отточил свое мастерство до совершенства», — прокомментировали организаторы выставки.
Гости увидят клише для изготовления гравюры и инвентарь художника, авторские гравюры, изображающие здания, улицы и жителей города Ярославля, а также экслибрисы — знаки, удостоверяющие владельца книги, выполненные для владельцев книжных собраний.
Отметим, посетить выставку можно по «Пушкинской карте». Также по понедельникам и пятницам будет проходить сборная экскурсия «Графика Спартака Глушкова: город и люди».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.