В Ростовской обалсти построят образовательный центр за 30 млрд рублей

В четверг, 4 сентября, глава Ростовской области Юрий Слюсарь на форуме «Стратегия 2030» рассказал, что новый кампус ДГТУ задуман как «умный дом» для 60 тысяч студентов. На его создание планируется направить свыше 30 миллиардов рублей.
Глава региона Юрий Слюсарь уверен, что образовательный центр станет местом притяжения не только для студентов, аспирантов и ученых Ростовской области, но и для приезжих из других регионов и зарубежных стран.
— Наша общая задача — органов власти, образовательных учреждений, предприятий и бизнеса — настроить такую систему, которая будет прицельно, точечно, рационально работать под потребности социальной сферы, экономики, готовить востребованных специалистов, — подчеркнул Юрий Борисович.