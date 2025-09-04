Более 280 вылетов выполнила санавиация в Томской области с начала года

Как отметил заместитель генерального директора, главный пилот Национальной службы санитарной авиации Олег Король, географические особенности Томской области диктуют свои требования: на территории свыше 314 тыс. кв. км расстояние от отдаленных поселков до ближайших больниц часто превышает 200 км. Именно поэтому основой авиапарка стал Ми-8. Это вертолет, способный за один рейс из разных населенных пунктов доставить в медучреждения до 22 человек с легкими травмами или до четырех тяжелобольных лежачих пациентов. В холодное время года воздушный транспорт продолжает выполнять санитарные рейсы, когда использование других типов воздушных судов становится невозможным.