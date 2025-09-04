Более 280 вылетов выполнила санавиация в Томской области с начала года

Экипажи санитарной авиации Томской областной клинической больницы (ТОКБ) с начала года выполнили более 280 рейсов общей продолжительностью около 1 тыс. летных часов. Развитие санавиации соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации города.
В региональные медучреждения доставлены 424 пациента, в том числе 43 ребенка. Санитарная авиация перевозит больных с кардиологическими диагнозами, заболеваниями дыхательной системы, органов зрения и другими состояниями, требующими экстренной медицинской помощи. Полеты совершаются в Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Бакчарский, Александровский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Тегульдетский, Чаинский районы, а также в города Кедровый и Стрежевой.
Как отметил заместитель генерального директора, главный пилот Национальной службы санитарной авиации Олег Король, географические особенности Томской области диктуют свои требования: на территории свыше 314 тыс. кв. км расстояние от отдаленных поселков до ближайших больниц часто превышает 200 км. Именно поэтому основой авиапарка стал Ми-8. Это вертолет, способный за один рейс из разных населенных пунктов доставить в медучреждения до 22 человек с легкими травмами или до четырех тяжелобольных лежачих пациентов. В холодное время года воздушный транспорт продолжает выполнять санитарные рейсы, когда использование других типов воздушных судов становится невозможным.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.