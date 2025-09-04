Более 850 жителей Свердловской области приступили к переобучению

Профессиональную переподготовку по нацпроекту «Кадры» в текущем году начали более 850 жителей Свердловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Сегодня мы предлагаем гражданам около сотни образовательных программ, которые ориентированы на реальные потребности рынка труда Свердловской области. Перечень постоянно обновляется — появляются новые направления, завершаются старые. На сегодняшний день есть возможность пройти обучение по таким образовательным программам, как швея, токарь, тракторист, водитель погрузчика, сварщик, специалист по медицинскому массажу и многим другим. Обучение доступно людям с разным уровнем подготовки — важно только желание учиться и развиваться», — отметил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.
Пройти бесплатное обучение при содействии центров занятости могут люди старше 50 лет, мамы с детьми до 7 лет, женщины в декрете, безработные и ищущие работу, инвалиды, а также участники специальной военной операции. Обучение в среднем длится от полутора до трех месяцев. Для участия необходимо подать заявление на платформе «Работа России».
Отметим, в Свердловской области наблюдается рекордно низкий уровень безработицы — менее половины процента. При этом количество заявленных работодателями вакансий составляет 44 тыс. — это примерно по 4,5 вакансии на каждого безработного жителя.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.