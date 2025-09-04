Более 850 жителей Свердловской области приступили к переобучению

«Сегодня мы предлагаем гражданам около сотни образовательных программ, которые ориентированы на реальные потребности рынка труда Свердловской области. Перечень постоянно обновляется — появляются новые направления, завершаются старые. На сегодняшний день есть возможность пройти обучение по таким образовательным программам, как швея, токарь, тракторист, водитель погрузчика, сварщик, специалист по медицинскому массажу и многим другим. Обучение доступно людям с разным уровнем подготовки — важно только желание учиться и развиваться», — отметил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.