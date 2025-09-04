В селе Летняя Ставка на Ставрополье открыли два улучшенных пространства

Два благоустроенных пространства открыли в селе Летняя Ставка в Туркменском округе Ставропольского края. Их модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
В Сиреневом сквере появились пешеходные дорожки и уличное освещение. Также там сделали зоны отдыха с навесами и скамейками. Осенью планируют высадить деревья и кустарники.
Также благоустроили зону отдыха на улице Мира. Это место расположено рядом с Сиреневым сквером и стало его продолжением. Там уложили тротуарную плитку и резиновое покрытие, установили пешеходные ограждения. Еще на территории сделали освещение, видеонаблюдение и качели из стеклопластика с подсветкой.
«Слышу много положительных отзывов от земляков, люди очень рады тому, как преображается округ. Пространства расположены рядом с библиотекой, детским садом и школами. Уверен, что новые благоустроенные территории станут любимыми местами отдыха для детей и взрослых», — сказал временно исполняющий полномочия главы Туркменского округа Сергей Козырь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.