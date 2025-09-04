В селе Летняя Ставка на Ставрополье открыли два улучшенных пространства

Также благоустроили зону отдыха на улице Мира. Это место расположено рядом с Сиреневым сквером и стало его продолжением. Там уложили тротуарную плитку и резиновое покрытие, установили пешеходные ограждения. Еще на территории сделали освещение, видеонаблюдение и качели из стеклопластика с подсветкой.