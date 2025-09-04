Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил в Instagram* о намерении участвовать в президентских выборах в Ирландии.
По словам спортсмена, он не намерен подписывать законопроекты без предварительного рассмотрения их гражданами. Макгрегор также призвал сторонников обращаться к депутатам своих округов с просьбой выдвинуть его кандидатуру, чтобы его имя появилось в избирательных бюллетенях.
Идею бойца публично поддержал предприниматель Илон Маск.
Президентские выборы в Ирландии назначены на 11 ноября 2025 года.
Ранее американская певица Азилия Бэнкс заявила, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отправлял ей обнаженные фотографии.
* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.