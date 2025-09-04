Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

По словам спортсмена, он не намерен подписывать законопроекты без предварительного рассмотрения их гражданами. Макгрегор также призвал сторонников обращаться к депутатам своих округов с просьбой выдвинуть его кандидатуру, чтобы его имя появилось в избирательных бюллетенях.