Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Идею бойца публично поддержал предприниматель Илон Маск.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил в Instagram* о намерении участвовать в президентских выборах в Ирландии.

По словам спортсмена, он не намерен подписывать законопроекты без предварительного рассмотрения их гражданами. Макгрегор также призвал сторонников обращаться к депутатам своих округов с просьбой выдвинуть его кандидатуру, чтобы его имя появилось в избирательных бюллетенях.

Идею бойца публично поддержал предприниматель Илон Маск.

Президентские выборы в Ирландии назначены на 11 ноября 2025 года.

Ранее американская певица Азилия Бэнкс заявила, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отправлял ей обнаженные фотографии.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

