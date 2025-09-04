Ричмонд
Сын Трампа Эрик стал миллиардером из-за подорожания его акций в American Bitcoin

Доля Эрика Трампа в компании American Bitcoin увеличилась до 950 млн долларов после резкого подорожания акций.

Источник: Комсомольская правда

Сын президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Эрик стал миллиардером из-за подорожания его пакета акций в компании American Bitcoin. Об этом сообщает издание Forbes.

Отмечается, что в американской компании, занимающейся майнингом криптовалют, Эрику Трампу принадлежит порядка 73 млн акций. После того, как в минувшую среду, 3 сентября, произошло резкое подорожание акций, доля сына президента США в компании увеличилась до 950 млн долларов.

Как сообщает Forbes, к концу торгов рост акций American Bitcoin замедлился, достигнув уровня в 8,04 долларов за бумагу. При этом личная доля Эрика Трампа составила уже 590 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что сын президента США Эрик Трамп не исключил, что в будущем может баллотироваться на должность главы американского государства.

