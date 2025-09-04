В Подмосковье открылся обновленный Демиховский лицей

Лицей открыли 1 сентября в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа Московской области после капитального ремонта. Работы выполнили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Учреждение расположено на улице Заводской. Здание построили свыше 70 лет назад. Его площадь — 1402 кв. м. Улучшать учреждение начали в январе. Специалисты обновили все внутренние помещения и санузлы. Они установили новые двери и окна, заменили инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю.
«В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения», — сообщили в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.