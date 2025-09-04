В Москве пройдет новый поток «Школы бизнеса МБМ»

Жители столицы, которые хотят начать свое дело, могут принять участие в очном потоке обучающего проекта «Школа бизнеса МБМ». Такая поддержка оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городском департаменте экономической политики и развития города.
Занятия пройдут с 8 по 12 сентября. Участники в течение пяти дней будут развивать предпринимательские навыки, тестировать бизнес-идеи и дорабатывать их вместе с экспертами-практиками. Для будущих предпринимателей подготовили 10 обучающих модулей, посвященных различным аспектам открытия и ведения бизнеса.
В первый день занятий, 8 сентября, слушатели познакомятся с основами предпринимательского мышления, а также научатся выбирать прибыльную нишу. Обучающие модули 9 сентября будут посвящены анализу конкурентов и маркетингу. Затем 10 сентября слушатели узнают, как ставить цели в развитии личного бренда и публичной активности, выстраивать стратегию развития персонального бренда. Также для будущих предпринимателей подготовили модуль о продвижении бизнеса в социальных сетях: участники разберутся, как вести коммуникацию с аудиторией и не потеряться на фоне конкурентов.
В четвертый день занятий, 11 сентября, участники изучат юридические тонкости открытия и ведения бизнеса, а также вопросы бухгалтерского учета. В финале обучения будущие предприниматели примут участие в деловой игре, в ходе которой подготовят и защитят свои бизнес-проекты.
Занятия в «Школе бизнеса МБМ» будут проходить в бьюти-коворкинге Red Lab в центре «Байконур» по адресу: улица Декабристов, дом 17 (третий этаж). Участие в проекте бесплатное, но по предварительной регистрации на портале МБМ.
Отметим, что получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону: +7 495 225−14−14.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.