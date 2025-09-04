В Москве пройдет новый поток «Школы бизнеса МБМ»

В первый день занятий, 8 сентября, слушатели познакомятся с основами предпринимательского мышления, а также научатся выбирать прибыльную нишу. Обучающие модули 9 сентября будут посвящены анализу конкурентов и маркетингу. Затем 10 сентября слушатели узнают, как ставить цели в развитии личного бренда и публичной активности, выстраивать стратегию развития персонального бренда. Также для будущих предпринимателей подготовили модуль о продвижении бизнеса в социальных сетях: участники разберутся, как вести коммуникацию с аудиторией и не потеряться на фоне конкурентов.