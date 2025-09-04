Ричмонд
В октябре из Казани в Магас запустят прямые рейсы

Полеты по новому маршруту будут выполняться раз в неделю.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 7 октября запускает регулярное прямое авиасообщение между Казанью и Магасом. Расширение маршрутной сети способствует увеличению пассажиропотока в Татарстан, что соответствует цели нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете региона по туризму.

Прямое авиасообщение между столицами Татарстана и Ингушетии станет воплощением масштабного соглашения о сотрудничестве между республиками. Это значительно упростит туристические и деловые поездки. Теперь пассажиры из Татарстана смогут увидеть живописные пейзажи Кавказских гор в Ингушетии и побывать в этом регионе.

Полеты по новому маршруту будут выполняться раз в неделю — по вторникам. Дополнительную информацию о расписании рейсов можно найти на официальном сайте авиакомпании.

«Запуск прямого рейса Казань — Магас — Казань — важный шаг в развитии нашей маршрутной сети. Мы стремимся сделать путешествия между регионами более доступными и удобными, способствуя укреплению культурных и деловых связей», — отметил коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.