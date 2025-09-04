В Алтайском крае первый санаторий внедрил бережливое производство

В ходе проекта была проведена оптимизация процесса оказания санаторно-курортных услуг гостям, проживающим в номерах категории «Стандарт». Основными направлениями улучшений стали комплексное сопровождение гостя на этапах проживания, получения лечебных процедур и питания. В ходе анализа были выявлены проблемные моменты, требующие дальнейшего внимания. Среди них — ожидание в очередях при регистрации и на приеме в медицинском центре, а также значительный объем отходов в службе питания.