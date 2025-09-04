Ричмонд
В Алтайском крае первый санаторий внедрил бережливое производство

В учреждении была проведена оптимизация процесса оказания санаторно-курортных услуг гостям, проживающим в номерах категории «Стандарт».

Санаторий «Родник Алтая» из Белокурихи первым в Алтайском крае внедрил инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

В ходе проекта была проведена оптимизация процесса оказания санаторно-курортных услуг гостям, проживающим в номерах категории «Стандарт». Основными направлениями улучшений стали комплексное сопровождение гостя на этапах проживания, получения лечебных процедур и питания. В ходе анализа были выявлены проблемные моменты, требующие дальнейшего внимания. Среди них — ожидание в очередях при регистрации и на приеме в медицинском центре, а также значительный объем отходов в службе питания.

Оптимизация позволила значительно сократить время оказания услуг одному гостю, уменьшить количество людей в очередях, повысить выработку процедур одним медицинским работником в день. Также удалось перераспределить 10 штатных единиц.

«Федеральный проект “Производительность труда” предоставил нам возможность взглянуть по-новому на свою деятельность и помог сформировать образ мышления, направленный на непрерывные улучшения. Считаю, что данный проект полезен для всех санаторно-курортных организаций, и результаты такой работы должны широко освещаться для всей туристической отрасли», — отметила генеральный директор санатория Анна Беседина.

Теперь компания самостоятельно продолжит работу по совершенствованию процессов и улучшению качества обслуживания гостей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.