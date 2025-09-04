Вспышка класса М произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
— 4 сентября в 16:44 (мск) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (N28E07) продолжительностью 13 минут, — передает сайт ИПГ.
31 августа астрофизики зафиксировали на Солнце выброс плазмы в сторону Земли. Этот выброс, зарегистрированный в комплексе крупных активных областей светила, стал вторым за сутки. Он произошел на фоне быстрого роста солнечной активности, когда исследователи зафиксировали облако плазмы, направленное к Меркурию и Венере. Вместе с выбросом произошла вспышка уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа.
30 августа около 18:00 на Солнце зафиксировали заметный скачок энерговыделения и серию вспышек уровня M умеренной мощности — они произошли в активной области 4197.
Днем ранее в 07:16 на Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса М1.0. После этого активность звезды снизилась, но позднее тем же утром произошло шесть слабых вспышек класса С. А 28 августа специалисты ИКИ РАН зарегистрировали четыре события уровня М и десять — уровня С.