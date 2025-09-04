Вспышка класса М произошла на Солнце

31 августа астрофизики зафиксировали на Солнце выброс плазмы в сторону Земли. Этот выброс, зарегистрированный в комплексе крупных активных областей светила, стал вторым за сутки. Он произошел на фоне быстрого роста солнечной активности, когда исследователи зафиксировали облако плазмы, направленное к Меркурию и Венере. Вместе с выбросом произошла вспышка уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа.