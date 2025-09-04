Ричмонд
Осень в Молдове отменяется: Синоптики обещают до +34 градусов, но скоро похолодание

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе 5 августа днём + 30, на солнышке гораздо выше. Небольшая облачность. Средняя скорость ветра 9 км/час, максимальные порывы- 22 км/час.

Ночью — около +15, скорость ветра снизится.

В этот день в прошлом году было всего +19.

На юге Молдовы днем +32, ночью +16. Ветер слабый. Малооблачно.

На севере страны днем +27, ночью +11, ветер очень слабый. Преимущественно солнечно.

Кстати, в Молдове объявлен жёлтый код из-за опасности пожаров.

Государственная гидрометеослужба выпустила предупреждение о высокой пожарной опасности, действующее с 5 по 15 сентября.

На всей территории страны сохраняется исключительный риск природных возгораний.

Очередной жёлтый код из-за опасности пожаров. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Очередной жёлтый код из-за опасности пожаров. Фото: соцсети.

