В Красноуфимске Свердловской области модернизировали библиотеку

Библиотеку в Красноуфимске Свердловской модернизировали в библиотечно-информационный центр «КЛИК» в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Проект “КЛИК” в Красноуфимске — это отличный пример того, как библиотека может быть не только местом хранения знаний, но и точкой притяжения, культурным и образовательным центром для всей семьи. Именно такие инициативы помогают сохранить связь поколений, поддержать местное сообщество и дать жителям малых городов новые возможности для роста», — подчеркнул заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.
Современное пространство создано для всей семьи и учитывает потребности жителей всех возрастов. В «КЛИКе» сделали тихие зоны для чтения, игровые места для детей, открытые площадки для общения, а также предоставили посетителям доступ к электронным базам данных и Национальной электронной библиотеке.
Кроме того, в центре установили интерактивную панель, цифровую песочницу, программно-аппаратный комплекс «Муза» для создания мультимедийного контента и RFID-систему для автоматизированной выдачи книг. В ходе модернизации библиотека также получила около 1,8 тыс. новых книг.
Отметим, в этом году в регионе по нацпроекту «Семья» будет открыто пять модельных библиотек. Всего с 2015 года в области действует 27 таких учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.