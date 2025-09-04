В Красноуфимске Свердловской области модернизировали библиотеку

«Проект “КЛИК” в Красноуфимске — это отличный пример того, как библиотека может быть не только местом хранения знаний, но и точкой притяжения, культурным и образовательным центром для всей семьи. Именно такие инициативы помогают сохранить связь поколений, поддержать местное сообщество и дать жителям малых городов новые возможности для роста», — подчеркнул заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.