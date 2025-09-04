День белорусской письменности отметили в Москве

А утром в посольстве прошел круглый стол на тему «Художественная литература как путь друг к другу», который состоялся в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки. Его участники — руководители писательских организаций Беларуси и России, книгоиздатели и литераторы двух стран — обсудили взаимосвязь и взаимодействие литератур, международное литературное общение и обмен духовными ценностями, проблемы сравнительного изучения национальных литератур, новые совместные проекты и перспективы сотрудничества писательских организаций. -0-