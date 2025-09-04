Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День белорусской письменности отметили в Москве

Вечером 4 сентября в деловом и культурном комплексе посольства состоялась презентация литературно-документальной выставки «Волат слова і думкі», приуроченной к 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Науменко.

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. День белорусской письменности отметили в Москве выставкой и спектаклем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Вечером 4 сентября в деловом и культурном комплексе посольства состоялась презентация литературно-документальной выставки «Волат слова і думкі», приуроченной к 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Науменко. Материалы экспозиции рассказывают как об известных, так и о малоизвестных страницах жизненного и творческого пути мастера родного слова.

Также состоялся показ спектакля «Дети. Версты» по мотивам творчества народного поэта Беларуси Якуба Коласа в постановке Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа.

А утром в посольстве прошел круглый стол на тему «Художественная литература как путь друг к другу», который состоялся в рамках 38-й Московской международной книжной ярмарки. Его участники — руководители писательских организаций Беларуси и России, книгоиздатели и литераторы двух стран — обсудили взаимосвязь и взаимодействие литератур, международное литературное общение и обмен духовными ценностями, проблемы сравнительного изучения национальных литератур, новые совместные проекты и перспективы сотрудничества писательских организаций. -0-

Фото посольства Беларуси в РФ.