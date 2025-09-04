Ричмонд
Власти прогнозируют укрепление рубля: чего ожидать экономике РФ

Решетников заявил, что всем нужно будет адаптироваться к крепкому рублю.

Источник: Комсомольская правда

В обновленном макропрогнозе курс рубля будет крепче и всем придется адаптироваться к этому. Об этом на полях ВЭФ-2025 заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит РБК.

Министр отметил, что перед кабмином стоит задача донастроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику. И кроме того, в дальнейших прогнозах необходимо учесть более сильное, чем ожидалось, укрепление рубля.

«Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то, в общем и целом, у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось», — сказал глава ведомства.

Решетников подчеркнул, что в связи с этим курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику достаточно неизбежный.

Как писал сайт KP.RU, в апреле агентство Bloomberg назвало российский рубль самой динамичной мировой валютой. Издание отметило, что с начала текущего года рубль на внебиржевом рынке укрепился по отношению к доллару на 38%. Таким образом он продемонстрировал наиболее высокий рост по отношению к доллару, опередив даже традиционное золото-убежище. В статье подчеркнули, что доллар пошатнулся из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа. При этом российская валюта получила поддержку благодаря «уникальным для этой страны факторам», в том числе «рекордно высоким местным процентным ставкам», указывало агентство.

