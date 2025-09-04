Власти прогнозируют укрепление рубля: чего ожидать экономике РФ

«Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то, в общем и целом, у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось», — сказал глава ведомства.