Дуров напомнил, что обе мировые войны начались с нападения Запада на славян

Дуров напомнил о событиях XIX века, когда Запад атаковал славянские земли.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что обе мировые войны были связаны с нападением западноевропейских стран на славянские государства.

В сообщении в соцсети X* он указал, что в 1914 году Австрия напала на Сербию, а в 1939-м Германия начала войну с Польшей.

Дуров также напомнил о событиях XIX века, когда Запад атаковал славянские земли в ходе Наполеоновских кампаний и Крымской войны.

«В XIX веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны», — добавил предприниматель.

Ранее Дуров писал, что славяне никогда не вторгались в Западную Европу неспровоцированно.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

