Дуров напомнил, что обе мировые войны начались с нападения Запада на славян

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что обе мировые войны были связаны с нападением западноевропейских стран на славянские государства.
В сообщении в соцсети X* он указал, что в 1914 году Австрия напала на Сербию, а в 1939-м Германия начала войну с Польшей.
Дуров также напомнил о событиях XIX века, когда Запад атаковал славянские земли в ходе Наполеоновских кампаний и Крымской войны.
«В XIX веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны», — добавил предприниматель.
Ранее Дуров писал, что славяне никогда не вторгались в Западную Европу неспровоцированно.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
