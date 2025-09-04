В Центробанке рассказали, как случайно не попасть под блокировку карты

Для того чтобы банковская карта пользователя случайно не попала под блокировку, которая может произойти из-за проблем с налогами, попадания карты в базу дропперов или подозрений в нарушении антиотмывочного закона, рекомендуется никогда не переводить деньги по просьбе незнакомых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.