В Центробанке рассказали, как случайно не попасть под блокировку карты

Для того чтобы банковская карта пользователя случайно не попала под блокировку, которая может произойти из-за проблем с налогами, попадания карты в базу дропперов или подозрений в нарушении антиотмывочного закона, рекомендуется никогда не переводить деньги по просьбе незнакомых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.
Также клиентам банков следует не возвращать самостоятельно деньги, которые поступили на счет якобы по ошибке, и не переводить деньги продавцам в магазинах и на рынках, поскольку банк может посчитать такие операции подозрительными. Если перевести деньги все же нужно, следует указать назначение платежа.
Кроме того, не следует оплачивать услуги пиратских сайтов, нелегальных казино, анонимных криптообменников и другие услуги теневого бизнеса. Предпринимателям рекомендуется не допускать задолженностей по налогам и не совершать финансовые операции, связанные с предпринимательской деятельностью, через счета физических лиц, передает Telegram-канал Центробанка.
26 августа представители ЦБ России заявили, что банки обязаны раскрывать причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Клиентов также необходимо информировать о том, что нужно сделать для восстановления обслуживания их счета.