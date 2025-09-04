Скандал в семье Успенской: Кого 71-летняя певица выгнала из дома

Советская и российская 71-летняя певица Любовь Успенская рассказала изданию «СтарХит», что выгнала из дома жениха ее 35-летней дочери Татьяны Плаксиной. По словам Успенской, 27-летний хоккеист Никита Плотников не пара ее дочери, а после она и вовсе сравнила молодого человека с мебелью.
«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала до свидания и просто показала ему на дверь», — заявила певица.
По словам Успенской, Никита плохо влиял не ее дочь. Якобы, из-за него Татьяна перестала заниматься саморазвитием, забросила поэзию, литературу и музыку. Певица вспомнила, что у нее были такие мужчины, которые никак ее не заряжали, не подогревали ее энергию и творчество. Таких ухажеров исполнительница сравнила с «пустым местом».
Ранее KP.RU сообщил, что Успенская рассказала, как освоила вождение нового вида транспорта — автобуса.