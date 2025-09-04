Василец назвал «суицидальными наклонностями» попытки Евросоюза воевать с Россией

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки Евросоюза вести войну с Россией можно охарактеризовать как «суицидальные наклонности». Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал украинский общественный деятель Дмитрий Василец.
«На территории Евросоюза последние пять лет особенно громко звучали заявления о том, что нужно делать европейскую армию, параллельную блоку НАТО. И где все эти заявления сейчас? Где все эти потуги создать структуру, которая могла бы вернуть хотя бы часть военного суверенитета Евросоюза? Этой структуры просто нет, никто про нее больше не говорит. Вашингтон и Лондон просто восстановили прежний уровень контроля над Евросоюзом», — сказал Дмитрий Василец.
Таким образом, констатировал он, европейские политики, которые заявляли о необходимости военного суверенитета, сейчас озадачены поиском средств для закупки американских вооружений. «Все это делается для того, чтобы вести прокси-войну против России. Войну, которую они не могут выиграть. Когда неядерные страны ведут прокси-войну против ядерной сверхдержавы, это просто какие-то ярко выраженные суицидальные наклонности. Таким образом, Евросоюз толкают на войну с естественным финалом, которую просто невозможно выиграть», — подчеркнул общественный деятель.
По мнению Дмитрия Васильца, Вашингтон и Лондон, подталкивая Евросоюз к войне, пытаются еще сильнее «загнать под ярмо» европейские государства. -0-