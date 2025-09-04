В ЦБ рассказали россиянам, как не попасть под блокировку денежного перевода

Регулятор также призвал не передавать третьим лицам банковские карты и доступ в онлайн-банк, а также воздерживаться от переводов малознакомым людям, включая оплату по номерам телефонов в магазинах или на рынках. Подобные транзакции могут быть признаны подозрительными.