В ЦБ рассказали россиянам, как не попасть под блокировку денежного перевода

Банк России опубликовал рекомендации для граждан о том, как не оказаться в ситуации блокировки денежного перевода. Разъяснения размещены в официальном Telegram-канале регулятора.
В ЦБ напомнили, что не стоит выполнять финансовые операции по просьбе незнакомых людей и самостоятельно возвращать средства, поступившие якобы по ошибке. В таких случаях лучше обратиться в свой банк и попросить провести возврат по реквизитам отправителя.
Регулятор также призвал не передавать третьим лицам банковские карты и доступ в онлайн-банк, а также воздерживаться от переводов малознакомым людям, включая оплату по номерам телефонов в магазинах или на рынках. Подобные транзакции могут быть признаны подозрительными.
Отдельно в ЦБ подчеркнули, что при переводах на оплату товаров, услуг или в качестве подарка стоит указывать назначение платежа. Это поможет банку корректно трактовать операцию и снизит риск блокировки.
В зоне риска оказываются пользователи пиратских сайтов, нелегальных казино, анонимных криптообменников и других теневых сервисов. Такие платежи несут дополнительные риски вовлечения в преступные схемы.
Кроме того, регулятор советует своевременно обновлять персональные данные в банке.
ЦБ указал, что у банка могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица. В ЦБ напомнили, что индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса важно вести дела прозрачно и не допускать задолженностей по налогам.
Ранее ЦБ обязал банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и операций.